【モデルプレス＝2025/09/27】超特急のリョウガ（船津稜雅）とタカシ（松尾太陽）が26日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。タカシが、親から聞いたメンバーのエピソードを語った。【写真】超特急「親にトイレットペーパーを買いに行かせてる」メンバー◆タカシ、30歳の誕生日には年齢＆身長非公開に？タカシは、9月23日に29歳の誕生日を迎えたばかり。「お