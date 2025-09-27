パリ五輪のバレーボール女子日本代表でイタリア1部リーグのノヴァーラに所属する石川真佑選手（25）が2025年9月22日、自身のインスタグラムを更新。俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女で、フルート奏者・モデルのCocomiさん（24）との仲良しツーショットを披露した。「お揃い増えたぁ」石川選手は「お揃い増えたぁ」とコメントし、Cocomiさんとおそろいのキャップを紹介する様子や笑顔のツーショットなど4枚の写真を投