夏の終わり頃からコロナの感染者が増えていますね。「気をつけないと…」と思っているうちに、インフルエンザの流行時期に突入しそう。マスクや手洗いで防御しても、やっぱり1番大切なのは自分の免疫力を上げること。そのためには、睡眠も大切。近頃は、不眠で悩んでいる人が多くいます。そんな人には、ハチミツがオススメ！ハチミツは効率よくエネルギーに変わるので、寝る前にひとさじ食べると、睡眠中の代謝のガソリンと