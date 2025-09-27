焼津市では26日、高校生が災害時にかまどになる「かまどベンチ」を使った調理体験を行いました。これは、災害発生時に高校生たちが、現場のリーダーとなれるよう”総合的な探求の時間”の一環として行われたものです。参加した焼津高校の2年生17人は、災害時にかまどになる「かまどベンチ」や災害時にも活用できるソロキャンプ用の鉄板などを使った調理を体験していました。（参加した高校生）「いまこういう経験をし