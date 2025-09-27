浜松市天竜区の高校生が、戦時中にあった鉱山の遺構を訪れ、当時の記憶を知る住民からその歴史を学びました。浜松市天竜区龍山町にあった峰之沢鉱山は、戦時中、中国人労働者が過酷な労働によって81人亡くなりました。地域の歴史を学ぼうと浜松湖北高校佐久間分校の2年生5人が鉱員が住んでいたアパートの遺構を訪れました。生徒は当時の記憶を知る住民から、中国人労働者の様子などについて話を聞いた他、鉱山の慰霊碑を訪れ