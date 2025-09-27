■これまでのあらすじ予習して覚悟はしていたものの、娘メメのイヤイヤ期が訪れると想像以上の大変さに直面し、母は負担になることはしないと決意。しかし、もともと少食なメメの食事だけは「少しでも食べさせなければ」と必死に。いろいろ試した結果、パパにだけ先にご飯を出すことでパパのを「食べたい」とさせる方法、食事中に座らないメメに踏切を手で作り一口食べれば通過できる方法、食材の気持ちをアテレコする方法が効果的