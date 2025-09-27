ヤクルトは２７日、川端慎吾内野手が引退することを発表した。同日、都内の球団事務所で引退会見を行う。市和歌山商（現・市和歌山）から２００５年高校生ドラフト３巡目でヤクルトに入団。巧みなバットコントロールを生かし、１５年にはチームメートの山田とデッドヒートを繰り広げ、首位打者と最多安打のタイトルを獲得。リーグ優勝に大きく貢献した。１７年８月に椎間板ヘルニアの手術を行い、２０年１月にも腰の手術を行