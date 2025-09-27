27日、阪神4R2歳新馬戦（芝1600メートル）5番人気ホワイトオーキッド（牝＝藤原、父キズナ）5番手追走から伸びると、ゴール前3頭での追い比べを制して抜け出しデビュー戦を飾った。西塚は「ポテンシャルの高さは攻め馬から感じていたけど、レースセンス凄くが良かった。これからもっともっとセンスを磨いていければ」と期待を寄せた。