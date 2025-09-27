おととい、滑川市の住宅が全焼した火事で家に火をつけたとして住人の親族の男が逮捕されました。現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは富山市米田町の無職原田錬容疑者（26）です。滑川警察署によりますと、原田容疑者はおととい午前、滑川市田中新町の原田篤信さん（52）の家に火をつけ焼損させた疑いが持たれています。この火事でのけが人はいませんでしたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。原田容疑者は原田さんの親族