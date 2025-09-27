阪神の桐敷拓馬投手（26）が27日、中日戦の試合前練習から合流し、公示で1軍登録された。「ファームでやってきたことをしっかり出したい」前回13日の巨人戦に登板した左腕は、1/3を投げ2安打2失点で降板。15日に登録を抹消されていた。以降2軍では久保田ファーム投手チーフコーチの助言もあり直球の精度に重点を置いて汗を流してきた。シーズンは最終盤で残り3試合。「結果にこだわっていきたい」と原点回帰を経ての完全復調