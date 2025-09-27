東京拘置所では受刑者が作った製品を購入できるイベントが開かれています。東京拘置所矯正展では、受刑者らが作った雑貨や食品など490品目が展示・販売されています。2025年6月に立ち直りに重きを置いた「拘禁刑」が導入されてから初めての開催で、拘置所のレシピで作った「プリズンカレー」のブースなどが人気を集めていました。