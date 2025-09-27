◇MLB マリナーズードジャース(日本時間27日、T―モバイル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間27日のマリナーズ戦に『1番・DH』で先発出場。3回に盗塁を決め、今季20盗塁を達成しました。第1打席で空振り三振。3回の第2打席では1アウトランナーなしの場面から四球を選んで出塁します。2番アンディ・パヘス選手の打席で、初球からスタートを切った大谷選手。マリナーズの捕手でア・リーグトップの60本塁打を放っている強打