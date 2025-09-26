「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の開幕が、いよいよ近づいてきました。現時点で、各クラブの公式Xで発表されている、各クラブを代表するキャプテン・副キャプテン（バイスキャプテン）・オフコートキャプテンなどの情報をまとめました。 (※2025年9月26日時点の情報。随時更新予定)      東地区   レバンガ北海道 ━━━━━━━━━━━━━━2025-26 SEASONLEVANGA HOKKAIDOC