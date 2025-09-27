イスラエルのガザ地区攻撃は祖先の犠牲を強調して自己正当化を図る「犠牲者意識ナショナリズム」の典型例だ（写真：© 2024 Bloomberg Finance LP ）国連人権理事会の調査委員会が、パレスチナ・ガザ地区でのイスラエル軍の軍事行動をジェノサイド条約に基づいてジェノサイドと認定した。ユダヤ人が大量虐殺されたホロコーストを繰り返すまいと制定された条約でユダヤ人国家が指弾されるという皮肉な状況は、祖先の犠牲を強調