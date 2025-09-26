7月18日から隔週金曜に配信されているSixTONESのコント番組『ワロタ！』（Prime Video）。毎回、SixTONESのメンバーが本格的なコントに挑戦する番組だ。俳優、お笑い芸人、作家らをゲストに迎え、一緒に彼らのコントを見ながらトークを交わすなど、“SixTONES×コント”をとことん楽しめる番組だ。これまでに5回配信され、9月26日配信の6回目でシーズン1の最終回を迎えた。 （関連：【動画あり】“SixTONES×