年齢を重ねるにつれて、しわが気になってくる人は多いのではないでしょうか。近年、メスを使わず注射で改善を目指せる「ヒアルロン酸注入」が人気ですが、具体的にどのような治療で、どの程度効果があるのでしょうか。そこで今回は、ヒアルロン酸注入の治療や効果などについて、「今泉スキンクリニック」の今泉先生に解説していただきました。 監修医師：今泉 明子（今泉スキンクリニック） 聖マリアンナ医科大学卒業、聖マ