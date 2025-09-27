二重まぶたの手術と眼瞼下垂の切開法は、とてもよく似ている治療です。眼瞼下垂の切開法は眼瞼下垂を治しつつ、二重にすることもできるため、「一体何が違うの？」と疑問を抱く人もいると思います。今回は、眼瞼下垂の手術は二重まぶた手術と同じなのか、「メディカルプラスクリニック新宿」の林先生に解説していただきました。 監修医師：林 和弘（メディカルプラスクリニック新宿） 産業医科大学医学部卒業。その後、北里