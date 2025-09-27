車で歩道を横切り車道に出る。運転していると日常的にあることですよね。こうした際、歩道の手前で一時停止をしないと違反になってしまうことは、多くのドライバーが認識しているのではないでしょうか。 【写真を見る】車で歩道を横切ると違反になるかも！？ ドライバー必見、正しい一時停止の場所はココ！ 車道から歩道を横切る時の注意点は？ 一時停止して違反になるケースも？ 警察に聞いてみた 違反の名前