「BCNランキング」2025年9月15日〜21日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位EXTRA BASS ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB01(B)（ソニー）2位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）3位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）4位MIMIO SOUND MOVE ホワイトATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）5位ワイヤレスポ