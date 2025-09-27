【その他の画像・動画等を元記事で観る】 主演・長澤まさみ、共演に永瀬正敏、高橋海人（King & Prince/ 「高」は、はしごだかが正式表記）を迎え、大森立嗣が監督を務めた映画『おーい、応為』が10月17日に全国公開。 このたび、高橋海人演じる善次郎にフォーカスした“キャラクターPV”が公開された。 ■高橋海人が時代劇に初挑戦 破天荒な天才絵師・葛飾北斎の娘であり、弟子でもあった葛飾応為。