きのう（２０２６年９月２６日）夜、札幌市西区の公園で40代の男性がクマに襲われけがをした事故を受け、市の職員やハンターがけさ（９月２７日）、クマの捜索を行いました。（山本敦也記者）「札幌市の職員やハンターらが集まりこれからクマの捜索に入ります」（２７日）午前8時半ごろ、札幌市西区の平和丘陵公園から市の職員やハンターなど20人ほどがクマの捜索のため、山に入りました。平和丘陵公園ではきの