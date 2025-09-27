MBSテレビは27日、秋の改編会見を開き、同局・TBS系列の人気アニメ「ダンダダン」の劇中歌「HuntingSoul」について、「XJAPAN」のYOSHIKIが自身のXに「何これ、XJAPANに聞こえない？」と投稿して不快感を示した。「XJAPAN」の代表曲「紅」を彷彿とさせる曲で話題となったが、その後、事態が急転し、YOSHIKIが「お騒がせしてすみません」と謝罪した。YOSHIKI側と製作委員会が「お互いの状態を理解した上で対応している