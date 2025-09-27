データストレージ製品などの記録媒体を中心に展開するVerbatim Japan（バーベイタム・ジャパン、東京都千代田区）は、紛失防止トラッカー「My Finder Card」を2025年9月30日から順次発売する。IP66防水＆防塵性能、ワイヤレス充電にも対応アップルの「Find My（探す）」アプリに対応し、紛失したアイテムの位置を地図上で確認でき、近くにある場合は音を鳴らして見つけられる。本機がBluetooth通信圏外に出ると、手持ちのスマート