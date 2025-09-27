同じ業界に携わるものならば、知っていて当たり前。パチンコ・パチスロ番組「パーラーカチ盛りABEMA店」9月26日放送回では、クイズとして出題された先輩ライターたちのフルネーム問題に、パチンコ演者たちがビビりまくる場面があった。【映像】業界関係者は絶対に間違えられない“大先輩”クイズこの日は「パチンコパチスロ知識王」番組対抗戦の後編を放送。「パーラーカチ盛り」チームとして見取り図・盛山晋太郎とパチンコYo