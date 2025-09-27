SBI証券とRidge-iは、2025年9月12日に発表されたSBIホールディングスとRidge-iの資本業務提携を背景に、次世代の生成AIチャネル開発に向けた協業を開始した、と発表した。○協業の背景株式投資は、従来マクロ経済や財務情報、チャート分析などが主流だったが、投資未経験者や若年層には学習のハードルが高いという課題があった。さらに「推し活」や「応援消費」といった潮流が若年層に広がっていることを踏まえ、SBI証券は企業との