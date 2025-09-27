熊本県高森町河原地区では、涼しげな色合いの花トルコキキョウの出荷が続いています。県内のトルコキキョウの出荷量は全国で2番目で、特に阿蘇地方での栽培が盛んです。 ■白石豊和さん「昼と夜の温度差がありますので花のボリュームや色合いは抜群にいいと思います」花は11月まで出荷されます。