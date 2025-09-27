大阪・関西万博の会場で、まだ使っていないチケットを正午以降に入場できる当日券と交換するサービスが始まりました。チケット引換所前にできた長い列。閉幕が迫る万博では予約がとれず、購入したチケットが使えないことが問題となっています。そこで、博覧会協会は未利用のチケットを正午以降に入場できる「当日券」と交換する救済措置をきょうから開始。午前11時にチケットの交換が始まる予定でしたが、けさ早くには1日当たりの