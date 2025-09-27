大腸がんと脳腫瘍の関連ロックバンド・LUNA SEAのドラマー真矢（55）が、９月８日に自身のInstagramで「脳腫瘍」と診断されたことを公表した。さらに今回の公表では、’20年に「大腸がんステージ４」と診断されていたことも初めて明かされた。真矢はこの５年間で７度にわたる手術、抗がん剤治療、そして放射線療法を受けながら闘病を続けてきたのだ。壮絶な状況にありながらも、その事実を隠し、アーティストとしてステージに立ち