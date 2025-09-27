警察によりますと27日午後3時すぎ、福岡県新宮町の相島で「電気工事中に感電した」と消防に通報がありました。消防が駆けつけると、電気工事会社の31歳の男性が意識不明となっていて、ヘリコプターで病院搬送されましたが、その後、死亡しました。男性は当時、高さ4メートルほどの柱の上部で設備点検をしていて、別の作業員が発見したときには安全帯を着けたまま宙づりになっていたということです。警察は、男性が感電