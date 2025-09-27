ＭＢＳテレビが２７日、秋の改編会見を行った。複数のコンプライアンス違反により、今年６月から無期限活動休止中の元ＴＯＫＩＯ・国分太一がＭＣを務めるＭＢＳテレビのトーク番組「ＴＯＫＩＯテラス」（土曜・前６時＝関西ローカル）について、同局は「現状この番組を再開することはないと弊社として判断いたしまして、この９月をもって番組として終了することを決定いたしました」と、番組終了を正式に発表した。２０２１年