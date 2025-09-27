高知県民の芸術の祭典「第79回県展」の作品搬入が、9月27日から始まりました。10月4日の「県展」開幕を前に、27日とあす28日の2日間、洋画、日本画、先端美術、彫刻、工芸、書道、写真、グラフィックデザインの全8部門の作品の搬入がおこなわれます。このうち高知市の県立美術館では、洋画・日本画・先端美術の作品の受付が午前9時半から始まり、出展者は力作を手に列を作って、担当者が名前やタイトルに誤りがないかを丁寧にチェ