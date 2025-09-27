BSテレ東にて、今年4月クールに放送した、開局25周年記念番組『オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ』、通称“じばせん”シーズン2の放送が決定。超がつくほどの節約家・オードリー・春日俊彰が、馴染みのない街で自腹1000円を握りしめ、究極の“せんべろ”を探し求めるロケバラエティーが、再び土曜の夜10時に帰ってくる。【番組カット】BS男・春日俊彰ここにあり！初回収録はシリーズ最長4時間シーズン2の初回で訪れる