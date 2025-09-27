今年8月にHey! Say! JUMPを卒業した俳優の中島裕翔（32）が、2026年1月スタートのWOWOWのドラマ『連続ドラマＷシリウスの反証』で主演を務めることが発表された。【写真】笑顔で1st写真集お気に入りカットを見せる中島裕翔中島が演じるのは弁護士の藤嶋翔太。冤罪被害者の救済活動に取り組む団体「チーム・ゼロ」に所属し、25年前に岐阜県郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に