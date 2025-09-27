都内のラウンジ店に勤務する女性に「店をめちゃくちゃにする」などと脅して、性的暴行を加えた上、現金10万円を脅し取ったとして、男が逮捕されました。警視庁によりますと、井田一也容疑者は今月2日の未明、都内のラウンジ店に勤務する30代の女性と東京・墨田区にある女性の自宅に行き、性的暴行を加えた上、現金10万円を脅し取った疑いが持たれています。井田容疑者は、事件の2か月前に店を訪れ「野球選手との会食をセッティング