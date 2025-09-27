フジテレビのバラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』が９月28日の放送終了後より、Netflixで配信開始されることが決定した。【写真】『FNS鬼レンチャン歌謡祭』出演者一覧本番組は、千鳥がMCを務める予想対決バラエティー。2022年5月のレギュラー開始以来、次々と生み出されるユニークな企画とMC陣が繰り広げる絶妙なスタジオトークにより、幅広い世代に支持されてきた。『千鳥の鬼レンチャン』は、これまで「サバイバルレ