電磁カタパルトの運用映像公開2025年9月22日、中華人民共和国国防部は、空母「福建」において、初となる電磁カタパルト試験の様子を、映像と写真付きで成功したと発表しました。【写真】カタパルトや着艦フックのディテールくっきり！「福建」の発着艦をイッキ見！「福建」は2022年6月17日に江南造船所で進水した中国海軍の3番目の空母です。満載排水量は約8万トンとされ、これはアメリカ海軍最新のフォード級原子力空母の10万ト