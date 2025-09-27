YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKO の子育てチャンネル」で、助産院ばぶばぶ の助産師HISAKOさんと娘・すずさんが「すずが強烈な反抗期になった理由がワタシ？」というテーマで率直なやりとりを繰り広げた。動画では、すずさんの反抗期エピソードや、母娘それぞれが抱いていた思いを赤裸々に語った。 HISAKOさんは「私が求めたい愛情、与えたい愛情、子供がママにもらいたい愛情。これが、まあずれとった