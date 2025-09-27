川や海などでの清掃活動を通じて環境問題や自然の大切さを学んでもらうイベントが27日、徳島市の万代中央ふ頭で開かれました。このトヨタソーシャルフェスは、県内で自動車を販売する業者らが川や海などでの清掃活動を通して、環境問題や自然の大切さを学んでもらおうと全国各地で開催しています。会場となった徳島市の万代中央ふ頭には関係者ら約100人が集まりました。はじめに地球温暖化防止にむけ取り組みが行われている