MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç½©¤Î²þÊÔµ­¼ÔÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¸µTOKIO¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢ÊüÁ÷¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖTOKIO¥Æ¥é¥¹¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°6»þ¡Ë¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´À°Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶É¤ÎÈ¬ÌÚ¹ÒÊ¿Áí¹çÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡¢STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤¬¡Ö¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ï¡Ë²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ÊÅ¸