MBSテレビは27日、大阪市の同局で秋の改編記者発表会見を開催。「奈良のシカ」に関する同局の番組を巡り、奈良県の山下真知事らによる放送倫理・番組向上機構（BPO）への審議申し立てを同機構が取り上げないと決定したことに就いて言及した。山下氏はBPOの対応を受け、会見で「制作過程における問題点について審議しないまま結論を出したとすれば、非常に審査に問題があったと言わざるを得ない」と批判していた。同局の八木航平総