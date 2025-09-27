終戦前夜に起こった土崎空襲で犠牲になった人の新たな名簿の奉納式が秋田市で行われました。終戦前夜に爆撃された秋田市土崎地区。空襲の経験者やその家族などでつくる団体＝土崎港被爆市民会議は戦後80年の節目にあたり空襲による犠牲者の再調査を行ってきました。27日は今年新たに判明した2人が追加され、あわせて127人の名前などが載った名簿が平和を祈って建てられた像に奉納されました。