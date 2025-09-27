WBO（世界ボクシング機構）は26日、最新の世界ランキングを発表し、3階級制覇王者・中谷潤人がスーパーバンタム級で1位にランクインした。先日WBC・IBFの世界バンタム級王座を返上し、階級を一つ上げてスーパーバンタム級への転向を宣言した中谷は、すでにWBAでも同級1位に位置している。今回の発表で主要2団体でトップコンテンダーとなった。その中谷の次戦は、12月27日にサウジアラビアのリヤドで開催される興行「RING5〜ナイト