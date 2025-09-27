バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが自身の去就について言及し、プレミアリーグ復帰の可能性を否定した。ケインは2023年夏にトッテナムから5年契約でバイエルンに加入したが、この時交わした契約の中には2025年夏に6500万ユーロ（約113億8000万円）以上のオファーがあれば契約を解除できるという条項が含まれている。これに加えて、ケインの古巣であるトッテナムのトーマス・フランク監督が「彼を買い戻してほしいと思ってい