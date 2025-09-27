音楽ライター・つやちゃんが、インターネットやAIが発展してますます複雑化する現代の情報空間において、音楽を中心としたカルチャーについて「書くこと」「語ること」の意義やその技法を伝える新連載「音楽を言葉にする」。 参考：三宅陽一郎、柳澤田実が推薦！福嶋亮大によるAI時代のメディア論『メディアが人間である21世紀のテクノロジーと実存』刊行へ 第1回は、つやちゃんが音楽ライタ