マカオ政府観光局は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。ブースはホールF、F-001。マカオ航空やマカオのIR事業者・旅行業者など8社と共に出展する。「いろどりの街、マカオへ」をテーマに、中国文化の赤色、ポルトガル建築の黄色、国旗の緑色の3色のゲートを設置した。公式キャラクター「Mak Mak（マックマック）」と巡るスタンプ