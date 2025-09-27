2025年9月26日午後8時ごろ、札幌市手稲区稲穂5条3丁目付近で、車で帰宅途中のドライバーがクマ1頭を目撃しました警察によりますと、札樽自動車道のアンダーパスのあたりで、成獣のクマ1頭を目撃したということです。クマは西側の山の方向に立ち去りました。また、その30分後には10～20メートル山側の市道で体長1メートルほどのクマ1頭が目撃され、2時間半後の午後11時ごろには走行中のドライバ}