秋の全国交通安全運動に合わせ県警は26日、自転車などの飲酒運転を取り締まりました。26日夜、県警は広島市中心部で検問を行いました。自転車は去年11月から「ながらスマホ」や「飲酒運転」などの罰則が強化されました。 県警は自転車の利用者にアルコール検査を実施し、違反例が書かれたカードを配って交通ルールを守るよう呼びかけました。 ■広島中央警察署 交通第二課 花井俊博課長「一番は自転車も車