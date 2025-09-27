ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の田中聡司さんが26日、アメリカ・ニューヨークの国連本部で演説し、このままでは「人類がみんなヒバクシャになる」と警鐘を鳴らしました。日本被団協 田中聡司代表理事「81歳まで生き延びた被爆者の私が今ここで訴えたいことは、ここにいらっしゃる皆さん方が、人類がみんなヒバクシャになるのではないかという危機感です」「人類が核兵器と共存できないことを命ある限り訴え続けます」ノーベ