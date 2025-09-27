意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【静岡県の方言】「くろ」の意味は？「くろ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「そこのごみょー畑のくろによせとけ」というように使います。いったい、「くろ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「端、隅、角」でした！「くろ」は、静岡県の方言で「端、隅、