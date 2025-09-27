ロマンを求めるクラシックカーレース『フェスティバル・オブ・サイドウェイトロフィー』（以下FoST）は、英国の人気クラシックカーレースである『グッドウッド・リバイバル』を手本とした、サーキットイベントである。【画像】サイドウェイトロフィー4時間耐久疾走する名車たちをみる全141枚FoSTは、ただクルマを速く走らせるのではなく、1960年代のロマン溢れるモーターレース黄金期の空気感を表現することを目的としており、